BIST 8.930
DOLAR 32,34
EURO 35,18
ALTIN 2.242,13
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Murat Kurum'a metro uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “Arnavutköy- İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni”ne canlı bağlantı ile katıldı. Murat Kurum'a yaptığı uyarı ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul, belediye başkanının maceralarını, kibirli hırslarını değil, şehrine yaptığı eserleri, hizmetleri, projeleri, yatırımları konuşacak. İstanbullu başı dara düştüğünde nerede olduğu, kiminle ne yaptığı belli olmayan değil, yanı başında derdiyle dertlenen bir yönetimi bulacak." dedi.

Malınıza sahip çıkmazsanız bu adamlar sahip çıkar

Cumhurbaşkanın Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua edildi. Ardından, kurdele kesimiyle metro hattının açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "31 Mart'a kadar burayı ücretsiz yapmak bence isabetli olur Abdulkadir Bey." sözü üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Anlaşıldı Sayın Cumhurbaşkanım, hayırlı, uğurlu olsun." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yalnız, metro ile ilgili adımları atın. Şu andaki belediye başkanı bunu da sahiplenir. Bunu, onun sahiplenmemesi için millete iyi anlatmak lazım. Murat (Kurum), sahip çıkın. Malınıza sahip çıkmazsanız bu adamlar sahip çıkar." dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "Anlaşıldı Sayın Cumhurbaşkanım. Anlatıyoruz, anlatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cüneyt Özdemir Kurum ve İmamoğlu söyleşilerinde neden gergindi? Özdemir yanıt verdi
Cüneyt Özdemir Kurum ve İmamoğlu söyleşilerinde neden gergindi? Özdemir yanıt verdi
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Murat Kurum'dan İmamoğlu'nun danışmanı Ongun'a: Vasfı nedir?
Murat Kurum'dan İmamoğlu'nun danışmanı Ongun'a: Vasfı nedir?
CHP'de yeni Burcu Köksal vakası Balıkesir adayı Ahmet Akın DEM'i hedef aldı: Şerefsizlere de yakın değilim
CHP'de yeni Burcu Köksal vakası Balıkesir adayı Ahmet Akın DEM'i hedef aldı: Şerefsizlere de yakın değilim
Ekrem İmamoğlu'ndan CHP Kağızman adayı Sergül Keskin'e destek
Ekrem İmamoğlu'ndan CHP Kağızman adayı Sergül Keskin'e destek
Özgür Özel'in 'Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?' sorusuna kalabalıktan beklenmedik cevap
Özgür Özel'in 'Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?' sorusuna kalabalıktan beklenmedik cevap
Türkiye-İran sınırında görevli askerler çocukların mektubuyla duygulandı
Türkiye-İran sınırında görevli askerler çocukların mektubuyla duygulandı
MSB’den 18 Mart’a ve şehitlere özel video!
MSB’den 18 Mart’a ve şehitlere özel video!
CHP'nin aday tanıtım programında tansiyon yükseldi!
CHP'nin aday tanıtım programında tansiyon yükseldi!
Kemal Kılıçdaroğlu gönülleri toplandı! "Hiçbirimizden talebi olmamıştır"
Kemal Kılıçdaroğlu gönülleri toplandı! "Hiçbirimizden talebi olmamıştır"
MHP 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı başladı!
MHP 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı başladı!
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a: Ayrılamazsın, Türk milletiniz yalnız bırakamazsın!
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a: Ayrılamazsın, Türk milletiniz yalnız bırakamazsın!