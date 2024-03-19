Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Murat Kurum'a metro uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “Arnavutköy- İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni”ne canlı bağlantı ile katıldı. Murat Kurum'a yaptığı uyarı ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul, belediye başkanının maceralarını, kibirli hırslarını değil, şehrine yaptığı eserleri, hizmetleri, projeleri, yatırımları konuşacak. İstanbullu başı dara düştüğünde nerede olduğu, kiminle ne yaptığı belli olmayan değil, yanı başında derdiyle dertlenen bir yönetimi bulacak." dedi.

Malınıza sahip çıkmazsanız bu adamlar sahip çıkar

Cumhurbaşkanın Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua edildi. Ardından, kurdele kesimiyle metro hattının açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "31 Mart'a kadar burayı ücretsiz yapmak bence isabetli olur Abdulkadir Bey." sözü üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Anlaşıldı Sayın Cumhurbaşkanım, hayırlı, uğurlu olsun." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yalnız, metro ile ilgili adımları atın. Şu andaki belediye başkanı bunu da sahiplenir. Bunu, onun sahiplenmemesi için millete iyi anlatmak lazım. Murat (Kurum), sahip çıkın. Malınıza sahip çıkmazsanız bu adamlar sahip çıkar." dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "Anlaşıldı Sayın Cumhurbaşkanım. Anlatıyoruz, anlatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.