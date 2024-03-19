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Cüneyt Özdemir Kurum ve İmamoğlu söyleşilerinde neden gergindi? Özdemir yanıt verdi

Cüneyt Özdemir'in İBB adayları Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum ile yaptığı söyleşilerde neden gergin olduğunu anlattı. Üzerlerinde büyük bir baskı oluştuğunu söyleyen Özdemir, "Sen nasıl bizim İmamoğlu'muza böyle bir soru sorarsın. Sen nasıl bizim Kurum'a böyle soru sorarsın gibi bir baskı oluşuyor." dedi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in İBB adayları Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu ile arka arkaya yaptığı röportajlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Röportajlara ilişkin izlenimlerini Youtube kanalında aktaran Özdemir, gergin göründüğüne ilişkin bir değerlendirmeye cevap verdi.

Özdemir, "Son iki söyleşiye gerçekten çok gergin çıktım. Hem İmamoğlu söyleşisine hem de Kurum söyleşisine. Çünkü bizim de üzerimizde büyük bir baskı var. Hem bir mahalle baskısı var, hem de sosyal medya baskısı var. Çünkü onu sordun mu bunu niye soramadın bak böyle sordun da buna niye böyle soramadın. Müthiş bir baskıyla çıkıyoruz biz de oraya. Sadece soruları soran insanın rahatlığında değiliz. Neden Türkiye o kadar polarize bir savrulma yaşıyor ki. Bundan payına düşeni gazeteciler de alıyor. CHP ya da AK Parti'yi destekliyorsanız aslında işiniz kolay. Alan memnun satan memnun. Olay sıkıntı bizim gibi ortada durmaya çalışan gazetecilerde oluyor. Çünkü bizim üzerimizde baskı oluşuyor. Sen nasıl bizim İmamoğlu'muza böyle bir soru sorarsın. Sen nasıl bizim Kurum'a böyle soru sorarsın gibi bis baskı oluşuyor" dedi.

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