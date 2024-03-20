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Murat Kurum'dan tepki: Gidip yabancı büyükelçilerle mi istişare edeceğiz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, iktidar gücünün arkasında olduğu yönündeki eleştirilere "Hangi bakanlıktan ne almam gerekiyorsa onu alıp koparıp geleceğim. Peki biz bakanlarımızla, Cumhurbaşkanımızla istişare etmeyelim mi? Gidip yabancı büyükelçilerle mi istişare edeceğiz." diye yanıt verdi.

İBB adayı Murat Kurum, KRT canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Programın moderatörü, İmamoğlu'nun Kurum'a 17 bakanın destek çıktığını ve Erdoğan'ın da yakında İstanbul'a geleceği yönündeki açıklamalarını hatırlattı. 

Adaylığı sürecinde iktidar gücünü kullanması yönündeki eleştirilere ilişkin  sorulan soruya Kurum, İstanbul'un Türkiye'nin lokomotif şehri olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ben İstanbul'un gücünü kullanacağım. Hangi bakanlıktan ne almam gerekiyorsa onu alıp koparıp geleceğim. Peki biz bakanlarımızla, Cumhurbaşkanımızla istişare etmeyelim mi? Gidip yabancı büyükelçilerle mi istişare edeceğiz. Bakanlık dönemimde 81 ilin belediye başkanı geldiğinde her türlü istişareyi yaptık. Antalya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'na sorun. Bizim kimseyle bir zorumuz yok. Biz devlet için yapıyoruz. Ama sen, devletin seçilmiş cumhurbaşkanına hakaret edersen, kendini darı ambarında görürsen yapamazsın."

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