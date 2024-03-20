AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay 'herkese iş ve aş' dedi projelerini açıkladı
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, "Herkese iş ve aş" vaadinde bulunarak, üniversite öğrencilerine, iş arayanlara, gençlere ve kadınlara yönelik projelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
31 Mart yerel yerel seçimlerine doğru sayılı günler kala adaylar projelerini açıklamaya devam ediyor.
AK Parti Küçükçekmece Belediye başkan adayı Aziz Yeniay, Küçükçekmece için hazırladığı projelerini açıkladı.