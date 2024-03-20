Gaziantep'te Emekli Kart tanıtıldı!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde bulunan 65 yaş üstü vatandaşların kullanacağı, avantaj ve indirimlerden yararlanacağı "Emekli Kart” tanıtıldı.

Kentte yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların sosyal hayatını kolaylaştırabilmesi ve dijitalleşen dünyada tüm hizmetlere hızlı erişim sağlaması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşlılar için yeni mobil uygulama tasarlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in öncülüğünde gençler ve kadınların ardından emeklilere yönelik yeni uygulama vatandaş ile belediye hizmetleri arasında köprü görevi görecek, belediye hizmetlerinden hızlıca haberdar olma ve yararlanma imkanı sunacak.

65 YAŞ ÜSTÜNE İNDİRİMLERDEN ARTI KONTENJANLARA VE DAHA PEK AVANTAJA EMEKLİ KART'TA...

Gazi şehirde yaşayan 65 yaş üstü 76 bin vatandaşın yararlanacağı uygulama, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla verilen iftarda Başkan Fatma Şahin tarafından tanıtıldı.

SU FATURALARI VE BELEDİYENİN SOSYAL TESİSLERİNDE YÜZDE 20 İNDİRİM!

Gaziantep Emekli Kart'ı kullanan 65 yaş üstü vatandaşlara içme suyunda, ilan ve reklam vergisinde ve belediyeye bağlı sosyal tesislerde yüzde 20 indirim uygulanacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Haydi Sofraya Lokantalarında yüzde 20 indirimli faydalanılabilecek.

GAZİ KONUTLARDA YAŞLILARA YÜZDE 20 KONTENJAN!

Gazi Konut projelerinde emekliler için yüzde 20 konut kontenjanı ayrılacak. Doğalgaz tesisatı desteği başvurularında öncelik, kentte bulunan mağaza ve firmalarda özel indirimlerinde yer alacağı mobil uygulama App Store ve Google Play mağazalarından indirilecek.

Mobil uygulama üzerinden başvurular alınırken ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin Beyaz Masa biriminden ve ALO 153 Çağrı Merkezi’nden de kayıt yaptırılabilecek.

FARKLI MAHALLELERDE EMEKLİ LOKALLERİ YAPILACAK

Tanıtım toplantısında Başkan Şahin ayrıca yeni dönemde farklı mahallelerde kurulacak emekli lokallerinin müjdesini verdi. Yaşlıların yararlanacağı ilk lokalin eski Öğretmen Evi’nde açılacağı açıklanırken sayılarının yeni dönemde arttırılacağı açıklandı.

ŞAHİN: BEREKET DEDİĞİN PAYLAŞMAKTIR

Tanıtımda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, anneler ve babaların kıymetini dile getirerek şunları söyledi:

“Bizim medeniyetimiz diyor ki ‘Yaşlılarına of bile deme’ diyor. Bereket dediğin şey paylaşmaktır. Bütün tesislerimize gittiğinizde sosyal tesislerimizde bu kartı size verdiğimizde gideceksiniz yüzde 20 daha uygun yararlanacak, daha uyguna su faturası ödeyeceksiniz. Yeni dönemde biz Gazikonut yapmaya devam edeceğiz. Bu konutlarda yüzde 20 kontenjanını sizlere emeklilerimize, yaşlılarımıza vereceğiz. Yaşlılarımızdan kim hobi bahçesi istiyorsa yeni dönemde hobi bahçesi yapacağız. Bostanınızı ekip biçeceksiniz istediğiniz gibi. Bir diğer istediğinizde emekliler lokaliydi. Öğretmen Evi’nin eski tesisi yıkılıyor. Eski yerine de bir emekli lokali yapacağız. Yeni dönemde ayrıca bu lokalleri çoğaltacağız. Kömür dağıtıyoruz hava kirleniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde yarısı bakanlık yarısı bizden doğalgaza dönüşüm yapıyoruz. Bin 500 hanenin doğalgaz dönüşümünü yaptık. Bu çalışmaları yapıyoruz. Yeni dönemde kömür dağıttığımız yerlerde 65 yaş üstü vatandaşların doğalgaz dönüşümünü yapacağız. Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi içerisinde Haydi Sofraya diye bir merkez açtık. 4 çeşit yemek var. Sabit fiyat burada yiyebilirsiniz. Burada da 3’te 1’i fiyata olacak. Şehrimizdeki anlaşmalı mağazalarda da yüzde 20 indirimden yararlanabileceksiniz. Ayrıca emeklilerimizden ayrıca yüzde 20 reklam ilan vergilerinde indirim alacaksınız. Daha ucuz vergiyi, faturayı sizlere uygulayacağız. Lokantaya giderek ucuza yemek yiyeceğiniz bir çalışmayı sizler için başlatıyoruz.”



TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ise çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, “Başkanımızın sunduğu bu hizmet yıllarca sizlerin devlete verdiği hizmetlerin karşılığı. Sosyal belediyecilik, insanlık budur. Başkan Fatma Şahin ile gerçekten gurur duyuyoruz” dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de programda yaptığı konuşmada yaşlı vatandaşlarımızın toplum için önemini vurgulayarak, “Ramazanımız mübarek, oruçlarımız kabul olsun. Başkanımız, milletvekillerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla Gazi şehrimize güzel hizmetler edeceğiz. Sizlerin yaşınıza geldiğimizde bizlerinde Başkan Fatma Şahin gibi başkanlarımız olsun istiyoruz. Bu güzel hizmetleri duyunca yaşlılarımız adına seviniyorum” diye konuştu.