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MİT, PKK'nın kritik ismini Süleymaniye'de böyle avladı o anların görüntüsü ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "gençlik topluluğu kadın genel sorumlusu" Rojda Bilen'i Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirildiği anların görüntülerini paylaştı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen görüntüye göre, "Bişeng Brüsk" kod adlı terörist Bilen'in içinde bulunduğu beyaz pikap araç Süleymaniye kırsalında takibe alınıyor.

Araç, silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısı ile vurularak terörist Bilen etkisiz hale getiriliyor.

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