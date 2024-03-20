BIST 9.002
DOLAR 32,39
EURO 35,18
ALTIN 2.254,47
GÜNCEL

TOKİ Başkanı Ömer Bulut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bombaladı

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. "Onunla çalışacak ekibine bir kaç nasihatta bulunmak istiyorum." ifadelerini kullanan Bulut, "Şimdiden hazırlıklı olsunlar" dedi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Üsküdar'da vatandaşlarla buluştu. Burada bir konuşma yapan Bulut, İBB Başkanı İmamoğlu'na yüklendi ve İmamoğlu ile çalışacak ekibe üç nasihatta bulundu. Bulut "Şimdiden hazırlıklı olsunlar" dedi ve şunları kaydetti:

"İnşallah çıktığı yolda muvaffak olur, Allah nasip eder makamları kendilerine ancak onunla çalışacak ekibine bir kaç nasihatta bulunmak istiyorum. Şimdiden hazırlıklı olsunlar.

"Başka izinleri yok"

Birincisi uyumamayı, az uyumayı öğrensinler, ikincisi yorgunluk nedir bilmesinler, üçüncüsü de Ramazan'da bir, kurbanda bir, 30 Ağustos'ta bir, 29 Ekim'de bir, 19 Mayıs'ta bir olmak üzere 5 günlük izinleri var başka izinleri yok. O da birer gün.

O bir gün de yapsan yapsan evdeki ailenle bayramlaşırsın. Dolayısıyla ne denize ne dağa ne de Erzurum'a kayak yapmaya gidersin ancak annenin babanın elini öpmeye gidersin."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gaziantep'te Emekli Kart tanıtıldı!
Gaziantep'te Emekli Kart tanıtıldı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
CHP'li Burhanettin Bulut'tan CHP'de para sayma görüntülerine ilişkin şaşırtan yorum
CHP'li Burhanettin Bulut'tan CHP'de para sayma görüntülerine ilişkin şaşırtan yorum
CHP’nin para sayma skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı!
CHP’nin para sayma skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı!
Milli muharip uçak KAAN boyandı işte yeni görüntüsü
Milli muharip uçak KAAN boyandı işte yeni görüntüsü
MİT, PKK'nın kritik ismini Süleymaniye'de böyle avladı o anların görüntüsü ortaya çıktı
MİT, PKK'nın kritik ismini Süleymaniye'de böyle avladı o anların görüntüsü ortaya çıktı
Markette herkesin içinde kadını elle taciz etti iğrenç anlar kamerada valilikten açıklama
Markette herkesin içinde kadını elle taciz etti iğrenç anlar kamerada valilikten açıklama
15 Temmuz darbe girişimi gecesi Genelkurmay'dan Özgür Özel'i telefonla arayan kimdi?
15 Temmuz darbe girişimi gecesi Genelkurmay'dan Özgür Özel'i telefonla arayan kimdi?
U dönüşü yapan motosiklete minibüs çarptı! İşte kaza anı
U dönüşü yapan motosiklete minibüs çarptı! İşte kaza anı
Murat Kurum'dan tepki: Gidip yabancı büyükelçilerle mi istişare edeceğiz
Murat Kurum'dan tepki: Gidip yabancı büyükelçilerle mi istişare edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Murat Kurum'a metro uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Murat Kurum'a metro uyarısı
Cüneyt Özdemir Kurum ve İmamoğlu söyleşilerinde neden gergindi? Özdemir yanıt verdi
Cüneyt Özdemir Kurum ve İmamoğlu söyleşilerinde neden gergindi? Özdemir yanıt verdi