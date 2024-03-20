TOKİ Başkanı Ömer Bulut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bombaladı

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. "Onunla çalışacak ekibine bir kaç nasihatta bulunmak istiyorum." ifadelerini kullanan Bulut, "Şimdiden hazırlıklı olsunlar" dedi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Üsküdar'da vatandaşlarla buluştu. Burada bir konuşma yapan Bulut, İBB Başkanı İmamoğlu'na yüklendi ve İmamoğlu ile çalışacak ekibe üç nasihatta bulundu. Bulut "Şimdiden hazırlıklı olsunlar" dedi ve şunları kaydetti:

"İnşallah çıktığı yolda muvaffak olur, Allah nasip eder makamları kendilerine ancak onunla çalışacak ekibine bir kaç nasihatta bulunmak istiyorum. Şimdiden hazırlıklı olsunlar.

"Başka izinleri yok"

Birincisi uyumamayı, az uyumayı öğrensinler, ikincisi yorgunluk nedir bilmesinler, üçüncüsü de Ramazan'da bir, kurbanda bir, 30 Ağustos'ta bir, 29 Ekim'de bir, 19 Mayıs'ta bir olmak üzere 5 günlük izinleri var başka izinleri yok. O da birer gün.

O bir gün de yapsan yapsan evdeki ailenle bayramlaşırsın. Dolayısıyla ne denize ne dağa ne de Erzurum'a kayak yapmaya gidersin ancak annenin babanın elini öpmeye gidersin."