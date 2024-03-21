Özgür Özel'in anket iddiasına son seçimi bilen Hilmi Daşdemir'den gönderme
Trabzon'da konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "31 Mart'ta aramızda kalsın kimseye söylemeyin. Anketlerde de öndeyiz, çok iyiyiz." dedi. Son seçimi bilen Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, sosyal medya hesabından "Bu cümleyi Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kullanmışlardı. Sonucu biliyorsunuz." paylaşımı yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karedeniz turu kapsamında Trabzon'da halka hitap etti. Özel, "31 Mart'ta aramızda kalsın kimseye söylemeyin. Anketlerde de öndeyiz, çok iyiyiz." dedi.
Özel'in bu iddiasıyla ilgili son seçimi bilen anketçilerden Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir'den altılı masanın hüsrana uğradığı 14 Mayıs seçimleri göndermesi geldi.
Özel'in sözlerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Daşdemir, "Bu cümleyi Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kullanmışlardı. Sonucu biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.