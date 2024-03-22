Özgür Özel ile Deniz Zeyrek canlı yayında birbirine girdi
Sözcü TV'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gazeteci Deniz Zeyrek arasında sert bir tartışma yaşandı. Zeyrek, CHP'yi çözüm bulamamakla eleştirince Özel, Zeyrek'i muhalefete saldırmakla suçladı. İkili arasında tansiyon yükselirken o anlar ekranlara böyle yansıdı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuk olduğu Sözcü TV'de gazeteci Deniz Zeyrek ile tartıştı.
Gündemin değerlendirildiği programda Zeyrek'in CHP'nin sorunlara çözüm üretmekte zorlandığını söylemesi Özel'i çok kızdırdı.