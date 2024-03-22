Moskova'da konser salonuna saldırı anı kameraya yansıdı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonunda silahlı saldırı meydana geldi. Onlarca ölü ve yaralının olduğu saldırı anı ise alanda bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Başkent Moskova'da bulunan konser salonuna yapılan silahlı saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti. İlk bilgilere göre, konser salonunun kapılarını kapatıp gaz bombası atan saldırganlar, insanların üzerine ateş açtı

Rusya'nın başkenti Moskova büyük bir saldırıyla karşı karşıya kaldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus Belediye Binası'nda bulunan konser salonunda saldırı düzenlendi.

En az 4 kişinin saldırdığı ifade edildi

Rus medyasına göre konser öncesi, ellerinde otomatik silahlar olan kamuflaj giymiş en az 4 kişi salona girdi ve insanların üzerine ateş açtı.

Salonun boşaltıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kameralara yansıdı

Saldırı anı ise içerde bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Saldırının ardından binada patlama olduğu ve yangın çıktığı belirtildi.

Ancak patlamanın sebebi bilinmiyor. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Saldırıyla ilgili ortaya yeni bir detaylar çıkıyor..

Salonun kapıları kapatıp ateş açtılar

Bunlardan biri de saldırganların salonun kapılarını kapatması..

BBC'nin aktardığı bilgiye göre, saldırganların içeride bulunan vatandaşlar kaçmasın diye kapıları kapatıp gaz bombası attığı öğrenildi.

Saldırganlar daha sonra kaçmaya çalışan vatandaşların üzerine otomatik silahlarla ateş açtı.