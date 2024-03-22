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DÜNYA

İsrail Gazze'de silahsız yürüyen 4 sivili SİHA'dan atılan füzeyle öldürdü korkunç görüntüler ortaya çıktı

İsrail'in sivil katliamı bir kez daha kanıtlandı. Han Yunus'da siviller insansız hava aracıyla tek tek hedef alınarak katledildi. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyinde sivilleri tek tek vurmaya başladı. Şifa Hastanesi'nde keskin nişancılarla katledilen siviller, şimdi de insansız hava araçları (İHA) ile öldürülüyor.

Katar merkezli Al Jazeera kanalının ortaya çıkardığı görüntüler kan dondurdu. 4 Filistinlinin yürüyüşlerini izleyen bir İHA ardından sivilleri tek tek bombalayarak katletti.

Siviller silah taşımıyordu

Görüntülerde, İsrail tanklarının yerle bir ettiği bölgede, yıkıntılar arasında evlerini veya geriye kalanları aramak için yürüyen genç erkekler görülüyor. Dört sivilin silah taşımadığı ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı da görüntülerden açıkça anlaşılıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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