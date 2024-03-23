Dışişleri Bakanı Hakan Fidan anlattı: Murat Kurum neden seçilmeli?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rami Kütüphanesi’nde gerçekleşen Türkiye Gençlik STK’ları Platformu programında, gençlerin sorularını yanıtladı.

Programda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İstanbul’daki kentsel dönüşümü yapacak kişinin Murat Kurum olduğunu söyledi. Görevin teslim edileceği kişinin stres altında çalışabiliyor olması gerektiğini ifade eden Bakan Fidan, “Eğer İstanbul depremine millet olarak sahici bir hazırlık yapmak istiyorsak, devlet olarak refleksimizi önceden var gücümüzle göstermek istiyorsak, şu ana kadar yaşadığımız tüm felaketlerden ders aldığımızı göstermek istiyorsak, Murat Kurum’un Büyükşehir Belediye Başkanı olması gerekiyor.” diyerek sözlerini noktaladı.