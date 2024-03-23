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Kars Sarıkamış’ta ayılar parkta böyle görüntülendi!

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulmak için ilçe merkezinde bulunan TOKİ lojmanlarına kadar geldi.

Lojmanların arasında çöp konteynırlarında yitecek arayan boz ayılar, parka uğramadan bölgeden ayrılmak istemedi. Yavrularıyla birlikte oyun parkına gelen ayılar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Cep telefonu kaydedilen görüntülerde aracın yanına kadar gelen boz ayı ve oyun parkındaki iki yavru an be an kameralara yansıdı.

Boz ayılarıyla meşhur Sarıkamış’ta vatandaşlar ise ayılarla birlikte yaşamaya alıştı. Hemen hemen ayılarla karşı karşıya gelen vatandaşlar, hem yakından ayı görüyor, hem de o anları cep telefonlarıyla kaydediyor.

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