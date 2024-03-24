Özgür Özel'in aday tanıtımında zor anları Merkezefendi ilçe başkanı törene çıkmadı
CHP Merkezefendi teşkilatındaki kriz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Denizli ilçe adaylarını tanıttığı halk buluşmasına yansıdı. Merkezefendi adayı Şeniz Doğan, tanıtıldığı sırada Genel Başkan Özel’in defalarca Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan’ı anons etti ama İlhan sahneye çıkmadı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli'de adaylarını tanıtırken zor duruma düştü.
Özel, adayın yanına ilçe başkanı da çağırdı. CHP Merkezefendi adayı Şeniz Doğan tanıtıldığı sırada Genel Başkan Özel’in defalarca Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan’ı anons etti ama İlhan sahneye çıkmadı.
Özel, defalarca seslenmesine rağmen ilçe başkanı sahneye çıkmadı. İlhan'ın yerine yardımcısı aday tanıtımına katıldı.