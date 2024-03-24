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CHP'li Mustafa Sarıgül'den Fenerbahçe'ye çağrı!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi" tartışmalarına katıldı. Sarıgül Fenerbahçelilere çağrıda bulundu.

Fenerbahçe, 2 Nisan 2024 günü Olağanüstü Genel Kurulu'nda Süper Lig'den çekilme değerlendirilmesi yapılacağını KAP'a bildirdi. 

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Fenerbahçelilere seslenen Sarıgül, "Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi demek ülke ekonomisine en az 2 milyar dolar zarar verir. Fenerbahçeliler... Rakibiz ama sizi seviyoruz. Ligde kalmaya devam." dedi.

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