İzmir'de bir restoranda patlama oldu, ortalık savaş alanına döndü! Ölü ve yaralılar var
İZMİR'in Torbalı ilçesinde bir restoranda patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Patlama sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. İşte olay yerinden gelen görüntüler...
Ayrancılar Mahallesi'nde bir lokantada patlama meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sanayi tipi bir tüpün patlamasının ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Patlamada 35 kişinin yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, patlamanın yaşandığı lokanta önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
İzmir Valisi Elban olay yerinde açıklama yaptı
Olay yerinde incelemede bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün 14.43 itibarıyla binanın alt katında yer alan şırdancı dükkanında yapılan tespitlere göre sanayi tipi bir tüpün patlaması sonucu maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, çok sayıda yaralımız da var." dedi.