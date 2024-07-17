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MEDYA

Can Ataklı'nın skandal Erol Olçok yalanına Emre Erciş'ten tokat gibi yanıt

Gazeteci Can Ataklı 15 Temmuz alçak darbe girişiminin yıl dönümünde skandal açıklamalarda bulundu. Ataklı, şehit Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'la ilgili açık açık yalan söyledi.

15 Temmuz alçak darbe girişimine ilgili hala bazı sorular olduğunu savunan Ataklı, 15 Temmuz şehitlerinden Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok'un balistik incelemesinin ve raporlarının darbeden çok kısa bir süre sonra açıklanmış olmasına ve darbeciler tarafından şehit edildiklerinin ispatlanmasına rağmen, baba Olçok ve oğlunu vuran kurşunların balistik incelemelerinin yapılamadığını iddia etti.

Tabi gazeteci Emre Erciş bütün gerçekleri suratına böyle çarpıverdi. Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık değerlendirdi.

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