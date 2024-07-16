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D-100 karayolunda korku dolu anlar! Yol kenarında yangın...

Bakırköy'de D-100 kara yolu kenarındaki yeşillik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangın nedeniyle yan yolun Topkapı istikameti trafiğe kapanıp yeniden açıldı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bakırköy'de D-100 kara yolu kenarındaki yeşillik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kara yolu kenarındaki otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Atatürk Havalimanı kargo bölümündeki yeşillik alana da sıçradı.

Yangın dolayısıyla yan yolun Topkapı istikameti trafiğe kapandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Söndürme çalışmalarının ardından yan yolun Topkapı istikameti trafiğe açıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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