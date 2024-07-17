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MEDYA

Doğan Aydal'ın 'Erdoğan kaçacak' iddiasına İsmail Saymaz'dan sert yumruk!

Halk TV ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına damga vuran bir iddia hem gazeteci İsmail Saymaz'ı şaşırttı hem de AK Parti'yi karıştırdı.

Halk TV ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına damga vuran bir iddia hem gazeteci İsmail Saymaz'ı şaşırttı hem de AK Parti'yi karıştırdı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Doğan Aydal'ın 'Erdoğan kaçacak' iddiasına tepki veren Saymaz, 'İhtimal bile vermiyorum' dedi.

Tabi akıllara bir zamanlar Samanyolu TV'de 'Erdoğan kaçacak' diyen CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri geldi.

Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık canlı yayında değerlendirdi.

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