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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Cenk Tosun videosu sosyal medyayı yıktı geçti

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki milli futbolcu Cenk Tosun'u 2 yıllığına renklerine bağladı. Sarı lacivertli kulüp transferini özel bir tanıtımla duyurdu. Tosun Paşa'ya fesi yeni takım arkadaşları taktı, sosyal medya yıkıldı.

F.Bahçe, Cenk Tosun transferini özel bir tanıtımla duyurdu. Karanlık bir odaya alınan Cenk Tosun'a Kadıköy'de Fenerbahçe'ye attığı gol cep telefonundan izletildi.

Ardından "Kadıköy'deki gollerime F.Bahçe formasıyla devam edeceğim" yazılı kağıdı imzalayan Cenk Tosun'a yeni takım arkadaşları fes taktı.

SERGEN YALÇIN: 'BİZİ SATTIN' NE YA?

Cenk Tosun’un Fenerbahçe’ye transferi Beşiktaşlı taraftarları kızdırdı. Siyah beyazlıların “Bizi sattın” serzenişlerine eski hocası Sergen Yalçın “Hâlâ orayı sattın, burayı sattın muhabbeti kaldı mı ya? Beşiktaş kontrat vermemişse Fenerbahçe’ye gitmesinden daha doğal ne var?” cevabını verdi. Cenk’in eşi Ece Tosun da “Sessizlik, bir aptala verilebilecek en iyi cevaptır” paylaşımı yaptı. 

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