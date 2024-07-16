Masum Türker'den emekliler için ek zam kulisi!

Eski Devlet Bakanı Dr. Masum Türker, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki hafta emeklilere ek zam açıklayacağını belirtti. Türker, Erdoğan'ın "Ezdirmeyiz" ifadesinden yola çıkarak bu zammın salı veya çarşamba günü duyurulacağını öngördüğünü söyledi.

Eski Devlet Bakanı Dr. Masum Türker, tvv 100 ekranlarında yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk oldu. Türker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftaya emeklileri kapsayan ek zam açıklayacağını yönünde kulis bilgisi paylaştı.

Türker "Ben Sayın Cumhurbaşkanı’nın bugünkü konuşmasından "Ezdirmeyiz" lafından anladığım kadarıyla ya haftaya salı günü ya da çarşamba sabahı Sayın Cumhurbaşkanı bütün ücretlere ek yapılacak. Hani refah payı diyorlar ya refah payını söyleyecek. Emeklilerden bahsediyorum." ifadelerini kullandı.