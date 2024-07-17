BIST 11.097
DOLAR 33,09
EURO 36,25
ALTIN 2.632,13
YEREL

İstanbul'da iş yerinde klima cinayeti! Arkadaşını kafa atarak öldürdü, o anlar kamerada

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir iş yerinde korkunç bir cinayet meydana geldi. Klima yüzünden anlaşmazlık yaşayan iki iş arkadaşından biri, diğerine kafa attı ardından yumrukla saldırdı. İşçinin kafasına aldığı darbeler ölümüne neden oldu. Cinayet anı kamera yansıdı.

İddiaya göre, ilçedeki bir iş yerinde çalışan K.H. ile A.Ç. arasında klima açma konusu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç, çalışma arkadaşı K.H'yi darbetti.

Kafasına aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerek baygınlık geçiren K.H, hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine polis ekipleri, şüpheli A.Ç'yi gözaltına aldı.

Hastanede tedavi gören K.H, müdahalelere rağmen 2 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kavga, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
PKK'lılardan geçer notu aldın mı? Hainlerin elini öpen Özgür Özel'in Devlet Bahçeli rahatsızlığı!
PKK'lılardan geçer notu aldın mı? Hainlerin elini öpen Özgür Özel'in Devlet Bahçeli rahatsızlığı!
Can Ataklı'nın skandal Erol Olçok yalanına Emre Erciş'ten tokat gibi yanıt
Can Ataklı'nın skandal Erol Olçok yalanına Emre Erciş'ten tokat gibi yanıt
Doğan Aydal'ın 'Erdoğan kaçacak' iddiasına İsmail Saymaz'dan sert yumruk!
Doğan Aydal'ın 'Erdoğan kaçacak' iddiasına İsmail Saymaz'dan sert yumruk!
Fenerbahçe'nin Cenk Tosun videosu sosyal medyayı yıktı geçti
Fenerbahçe'nin Cenk Tosun videosu sosyal medyayı yıktı geçti
Masum Türker'den emekliler için ek zam kulisi!
Masum Türker'den emekliler için ek zam kulisi!
D-100 karayolunda korku dolu anlar! Yol kenarında yangın...
D-100 karayolunda korku dolu anlar! Yol kenarında yangın...
Bodrum'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 14 yaralı!
Bodrum'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 14 yaralı!
Yeter artık bıktık sizden! Deniz Akkaya'dan skandal 15 Temmuz sözleri!
Yeter artık bıktık sizden! Deniz Akkaya'dan skandal 15 Temmuz sözleri!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası konuştu
Aydın'da yolcu otobüsünün eve çarpması sonucu 1 kişi öldü
Aydın'da yolcu otobüsünün eve çarpması sonucu 1 kişi öldü
En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu! Muhabir, AK Partili Güler'e sordu: 'Adaletsizlik yok mu?'
En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu! Muhabir, AK Partili Güler'e sordu: 'Adaletsizlik yok mu?'
Maltepe'de park halindeki otomobilden yapılan hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Maltepe'de park halindeki otomobilden yapılan hırsızlık anı güvenlik kamerasında