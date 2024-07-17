İstanbul'da iş yerinde klima cinayeti! Arkadaşını kafa atarak öldürdü, o anlar kamerada
İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir iş yerinde korkunç bir cinayet meydana geldi. Klima yüzünden anlaşmazlık yaşayan iki iş arkadaşından biri, diğerine kafa attı ardından yumrukla saldırdı. İşçinin kafasına aldığı darbeler ölümüne neden oldu. Cinayet anı kamera yansıdı.
İddiaya göre, ilçedeki bir iş yerinde çalışan K.H. ile A.Ç. arasında klima açma konusu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç, çalışma arkadaşı K.H'yi darbetti.
Kafasına aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerek baygınlık geçiren K.H, hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine polis ekipleri, şüpheli A.Ç'yi gözaltına aldı.
Hastanede tedavi gören K.H, müdahalelere rağmen 2 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kavga, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.