PKK'lılardan geçer notu aldın mı? Hainlerin elini öpen Özgür Özel'in Devlet Bahçeli rahatsızlığı!

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in MHP lideri Bahçeli'nin elini öptüğü görüntüler kamuoyunda tartışmalara neden olurken CHP lideri Özgür Özel de tartışmaya dahil oldu.

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in MHP lideri Bahçeli'nin elini öptüğü görüntüler kamuoyunda tartışmalara neden olurken CHP lideri Özgür Özel de tartışmaya dahil oldu.

Konuyla ilgili konuşan Özel, "Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın. Bu devletten maaş alan birinin, siyasetin küçük bir kısmını temsil edenin önünde eğilmesini, el öpmesini asla kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan önemli gelişmeleri Hadi Özışık değerlendirdi.