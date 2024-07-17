Mustafa Sarıgül'den kaset iddiası sonrası yeni açıklama

Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir cinsel ilişki videosundaki kişinin CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül olduğu iddiası kamuoyunda infiale neden olurken, tecrübeli siyasetçiden yeni açıklama geldi.

Sarıgül yaptığı paylaşımda, ''Uzun yıllar birlikte çalıştığımız bir arkadaşımızın sanal görüntülere alet edilmesi beni son derece üzmüştür. Bu alçaklığı, bu şerefsizliği yapan, yaptıran ve bunu fırsat bilen leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım.'' dedi.