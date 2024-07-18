BIST 11.205
DOLAR 33,09
EURO 36,27
ALTIN 2.623,42
GÜNCEL

Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yer alan, İslami değerlere saldıran ve Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık içeren görüntüler paylaşan şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, yaptığı açıklamada, söz konusu görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca inceleme başlatıldığını ifade etti.

İncelemede, hesabın kapatılıp, içeriklerinin silindiğinin belirlendiğini aktaran Yerlikaya, paylaşımları yapan M.Ç'nin (23) Seyhan ilçesinde gözaltına aldığını bildirdi.

M.Ç. ile ilgili cumhuriyet savcılığınca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tahkikat başlatıldığını kaydeden Yerlikaya, "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret içerikli paylaşımları lanetliyorum. Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mustafa Sarıgül'den kaset iddiası sonrası yeni açıklama
Mustafa Sarıgül'den kaset iddiası sonrası yeni açıklama
İstanbul'da iş yerinde klima cinayeti! Arkadaşını kafa atarak öldürdü, o anlar kamerada
İstanbul'da iş yerinde klima cinayeti! Arkadaşını kafa atarak öldürdü, o anlar kamerada
PKK'lılardan geçer notu aldın mı? Hainlerin elini öpen Özgür Özel'in Devlet Bahçeli rahatsızlığı!
PKK'lılardan geçer notu aldın mı? Hainlerin elini öpen Özgür Özel'in Devlet Bahçeli rahatsızlığı!
Can Ataklı'nın skandal Erol Olçok yalanına Emre Erciş'ten tokat gibi yanıt
Can Ataklı'nın skandal Erol Olçok yalanına Emre Erciş'ten tokat gibi yanıt
Doğan Aydal'ın 'Erdoğan kaçacak' iddiasına İsmail Saymaz'dan sert yumruk!
Doğan Aydal'ın 'Erdoğan kaçacak' iddiasına İsmail Saymaz'dan sert yumruk!
Fenerbahçe'nin Cenk Tosun videosu sosyal medyayı yıktı geçti
Fenerbahçe'nin Cenk Tosun videosu sosyal medyayı yıktı geçti
Masum Türker'den emekliler için ek zam kulisi!
Masum Türker'den emekliler için ek zam kulisi!
D-100 karayolunda korku dolu anlar! Yol kenarında yangın...
D-100 karayolunda korku dolu anlar! Yol kenarında yangın...
Bodrum'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 14 yaralı!
Bodrum'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 14 yaralı!
Yeter artık bıktık sizden! Deniz Akkaya'dan skandal 15 Temmuz sözleri!
Yeter artık bıktık sizden! Deniz Akkaya'dan skandal 15 Temmuz sözleri!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası konuştu
Aydın'da yolcu otobüsünün eve çarpması sonucu 1 kişi öldü
Aydın'da yolcu otobüsünün eve çarpması sonucu 1 kişi öldü