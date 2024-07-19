Yurdun dört bir yanı yanıyor! Şimdi de Uşak...

Uşak'ın Banaz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangını kontrol altına almak için 4 helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı kullanılırken, Kızılcaören ve Kuşdemirler köylerinde geniş güvenlik önlemleri alındı ve alevlerin evlere ulaşmaması için setler oluşturuldu.

Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Kuşdemirler ile Kızılcaören köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınabilmesi için 4 helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve iş makineleriyle çalışma yürütülüyor.

Yangının etkilediği Kızılcaören ve Kuşdemirler köyleri çevresinde ise ekiplerce geniş güvenlik önlemleri alındı. Alevlerin evlere ulaşmaması için iş makineleriyle köylerin etrafında setler oluşturuldu.