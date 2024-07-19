Köpek saldırısına uğrayan Tunahan'ın babası: Keşke komisyona gitmeseydim

Ankara'da sahipsiz hayvanların saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne karşı çıkan muhalefet milletvekillerine tepki gösterdi.

Geçen yıl 7 Aralık'ta Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'ndeki evinden çıkıp okuluna giderken boş arazide bulunan çok sayıda sahipsiz hayvanın saldırısına uğraması sonucu ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, dün sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini takip etmek için Meclis'e gitti.

Acılı baba. teklife karşı çıkan bazı muhalefet milletvekillerinin olduğunu ve görüşmeler sırasında yaşandığı gerginliği acılı baba anlattı.

Yılmaz, "Dün Meclis'e mağdur aileler olarak davet etmişlerdi bizi. Oraya mağdur aile olarak gittik. Biz zannettik ki oradaki milletvekillerimiz bizim sesimiz olacak. Onlar bırakın sesimiz olmayı benim sesimi aldılar." dedi.

"HİÇBİR VEKİL ‘GEÇMİŞ OLSUN’ DEMEDİ"

tv100 yayınına bağlanan Tunahan'ın babası Halil Yılmaz "Orada konuşma yapan milletvekillerimizin hiçbiri bizim çocuklarımıza ‘Geçmiş olsun başınız sağ olsun’ demedi. Ben onları yaklaşık 8 saat saygı çerçevesinde dinledim. Görüşlerimiz aynı olacak diye bir şey yok, isteyen istediği gibi konuşabilir, isteyen sokaktaki hayvanları savunabilir ben çok doldum. Bir milletvekili bana ‘Sen kimsin?’ dedi, ben Tunahan’ın babasıyım. Buradan da söylüyorum benim çocuğum 15 büyük ameliyat geçirdi, 2 yıllık ameliyat sürecinin programı şu anda belli toplam 10 yıl sürecek ameliyat geçirecek, deri nakli yapılacak. Biz bu süreçte çok acılar yaşadık." dedi.

"KEŞKE KOMİSYONA GİTMESEYDİM"

"Vekillerimiz bizim sesimiz olur dedim gördüğünüz gibi onlar benim sesimi kıstı" diyen Yılmaz "Ben bakmakla yükümlü olduğum çocuğuma sahip çıkamadım bu görüntüleri gördükçe de keşke gitmeseydim diyorum. Meclisi batsın, komisyonu batsın. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.