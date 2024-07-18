Fenerbahçe'de 7 isim birden imzayı attı

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ile sarı lacivertli kulüple sözleşmelerini uzatan Mert Hakan Yandaş ile Ertuğrul Çetin için imza töreni düzenlendi.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve sözleşmeleri uzayan Mert Hakan Yandaş ile Ertuğrul Çetin’in imza törenleri, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştiriliyor.

Sportif Direktör Mario Branco'nun açıklamaları şöyle:

"Öncelikle sayın başkanımız ve yönetiminiz adına sizlerden özür dilemk istiyorum. Şu an burada değiller, Ankara'dalar. Oynayacağımız son hazırlık maçından sonra biz de resmi olarak maçlara başlayacağız. Bunu yapmadan önce yeni transferlerimizi sizlere tanıtmak istedik. Yarın da 19 Temmuz ve Fenerbahçe için çok önemli bir tarih. Lugano maçına da çok odaklıyız. Bugün ilk defa kendi seyircimiz önünde oynayacağız yeni sezon öncesi. "

TFF'nin yeni başkanıyla ilgili olarak çok fazla yorum yapmak istemem. Yeni başkanı tabiki tebrik ediyoruz. Yabancı sınırlamasıyla alakalı olarak konuşabilirim. 3 sezondur buradayım. İlk sezonumda 14 yabancı ve 21 yaş altı bir yabancı vardı. Geçen sezon da 14+1 vardı. Bu sezon ise 12 yabancı hakkı verildi. Bu kuralara adapte olmamız gerekiyor.

"Eğer sosyal medyayı takip ediyor olsaydım şu anda evimde oturuyor olurdum, burada olmazdım. Taraftarlarımız tutkulular ama benim daha rasyonel olmam gerekiyor. Transferlerimizin yüzde 85'ini tamamladığımızı düşünüyorum. Taraftarları da anlıyorum, ben de transferlerin şu anda bitmiş olmasını isterdim onların yerinde olsaydım. 15 Eylül'e kadar açık olan bir transfer dönemi var. Elbette şu anki gidişattan memnun olduğumu söyleyebilirim. Geçen sene takımda olan oyuncuların birçoğunu takımda tuttuk. Kemik kadroyu tutabildiğimiz için mutluyuz."

"Eğer Fenerbahçe için çalışıyorsanız ikna etmeniz çok da zor değil. Maximin'e maç kazanmak adına büyük bir baskı yaratan takım inşa edeceğimizi söyledim. Onun burada olmasından dolayı mutlu ve gururluyum."

"Doğru oyuncuları en iyi şekilde getirmek niyetimiz. İlk hedefimiz bu. Biz büyük bir kulübüz ve ne istediğimizi de gayet iyi biliyoruz. Yapmak istediğimiz transferleri yaptıktan sonra karşımıza çıkarsa fırsat transferleri de yapmak istiyoruz."

MERT HAKAN YANDAŞ: "KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

"Sözleşme devam etme kararı aldıktan sonra konuşmamız bir dakika sürdü. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Hedeflediğimiz şampiyonluklara birlikte ulaşmak istiyoruz. Bunun için de her şeyi yapıyoruz. Takımıma saha içinde ve dışında yararlı olmaya devam edeceğim."

ALLAN SAINT MAXIMIN: "BURAYA GELMEK PLANLARIMDA YOKTU"

"Sizlere dürüst olacağım. Açıkçası buraya gelmek planlarım içerisinde yoktu. Taa ki Mario arayana kadar. Kendisiyle konştuktan sonra fikirlerim netleşmiş oldu. Mario ve Mourinho benim buraya gelmem için her şeyi ortaya koydular. Mario Branco'suz bu transferin gerçekleşmesi mümkün değildi."

"Benim buraya gelme sebebim Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda katkı sağlamak. Benim de kariyerimdeki ilk şampiyonluğum olacak. Kendi kalitemi ve yapabileceklerimi iyi biliyorum. Futbol sadece saha içinde olan bir durum değil, saha dışı da çok önemli. Eğer bir takım sizi getirmek için çok uğraş verdiyse sizin de bunun karşılığını vermeniz gerekiyor."

Cenk Tosun'un açıklamaları:

"Bu transferde emeği geçen Mario Branco, Ali Koç ve Acun ağabeye çok teşekkür ediyorum. Takımdaki yabancı arkadaşlarımla iyi bir bağım vardı. Bu nedenle adaptasyon süreci yaşamadım. Fenerbaheçe gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni sahada vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın."

"Cenk o zamanki şartlarda Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmemiştim ama şu ankş şartlar teklifi kabul etmeme daha uygundu. Hocayla bir saat görüştükten sonra projesine inanarak imza attım."

"3. forvet olarak kendimi görmüyorum. Burada bütün futbolcular çok değerli. Ben buraya rekabete girmeye geldim. Kendi yapabileceklerime güveniyorum. Sonunda Fenerbahçe'ye faydalı olacak kimse o oynayacak. Ve ben de o rekabete girip atabildiğim kadar gol atmak istiyorum."

Çağlar Söyüncü'nün açıklamaları:

"Burada kendimi hiçbr zaman kiralık futbolcu olarak hissetmedim. Transferimde başkanımıza, Acun ağabeye ve Mario'ya teşekkür ederim. Biz fazla konuşmadık transfer için ama kulüpler düzeyinde biraz uzun sürdü. Burada olduğum için çok mutluyum"

Levent Mercan'ın açıklamaları:

"İlk günden beri çok mutluyum burada. Hiçbir adaptasyon sorunu yaşamadım. Tüm takım arkadaşlarım beni ilk günden beri desteklediler. Bu büyük camianın parçası olduğum için çok muutluyum. İnşallah hepimiz çok güzel bir sezon geçiririz"

"Dünya çapındaki hocalara çalışmak her zaman nasip olmaz. Benim için tabiki güzel bir şey. Ben son iki senede sol bekte iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Farkjlı pozisyonlarda oynmaak iyi bir şey. Kendimi iyi hisettiğim pozisyon sol bek."

Oğuz Aydın'ın açıklamaları:

"Böylesine büyük bir camiada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Mario'ya da çok teşekkür ediyorum, transfer sürecini çok güzel yönetti. Bir an önce taraftarımızla buluşmak istiyorum."

Ertuğrul Çetin'in açıklamaları:

"Bugün benim ve ailem için fazlasıyla gurur dolu bir gün. Bana duyulan güven için teşekkür ederim. İnşallah bu saatten sonra daha çok çalışıp bana duyulan bu güvene layık olacağım."