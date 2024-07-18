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POLİTİKA

Mustafa Sarıgül'den yeni seks kasedi açıklaması: Bu konudaki son konuşmam

CHP'li Mustafa Sarıgül, sosyal medyada yayılan ve kendisine ait olduğu öne sürülen videoyla ilgili son kez açıklama yaptığını söyledi. Kendisine destek verenlere teşekkür eden Sarıgül, "Bu ihaneti yapanlar bu dünyada da hak dünyada da inşallah hak ettikleri cezayı alacaktır" dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan ve kendisine ait olduğu iddia edilen videoya ilişkin bir mesaj daha yayınladı.

Sosyal medya hesabından video yayınlayan Sarıgül, daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını belirtti ve kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

X hesabından "Bu konudaki son konuşmam" diyerek paylaşım yapan Sarıgül, şunları kaydetti:

"Siyasi hayatım boyunca çok olay yaşadım. Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini hiçbir zaman yaşamadım. Dün gün boyu verdiğiniz desteklere çok teşekkür ediyorum. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeksizin benimle beraber oldunuz. O enerjinizi hissettim. Bu ihaneti yapanlar bu dünyada da hak dünyada da inşallah hak ettikleri cezayı alacaktır."

Sarıgül, daha önce yaptığı açıklamalarda da söz konusu videonun montaj olduğunu ve yargıya başvuracağını söylemişti. Sarıgül'ün avukatları ise Ulusal Kriminal Büro'nun incelemesiyle görüntülerdeki kişinin Sarıgül olmadığının kanıtladığını belirtmişlerdi.

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