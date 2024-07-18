Sosyal medya fenomeni 'İlahici Ali'ye silahlı saldırı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Esenler'de "ilahici Ali" olarak tanınan sosyal medya fenomeni Ali Özdemir'e silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Havaalanı Mahallesi'nde gece saatlerinde henüz kimliği belirlemeyen 1 şüpheli, Ali Özdemir'e silahla ateş etti. Özdemir bacağından yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, hastaneye kaldırıldı. Özdemir'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, silahlı saldırı anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, Özdemir'e bir süre konuştuğu kişinin belinden çıkardığı tabancayla 4 kez ateş edip, kaçması yer alıyor.