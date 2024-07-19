Mustafa Destici'den 'kızınızı TBMM'de işe mi soktunuz?' sorusuna yanıt

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kübra Par'ın "Kızınızı Meclis'te işe mi soktunuz?" sorusuna "5 binden personel çalışıyor mecliste. Bu personeller meclise hangi usul, hangi kanunla girmişse benim evladımda o usulle girdi." diye yanıt verdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tv100'ün 'Özel Röportaj' programına konuk oldu. Mustafa Destici, Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Destici'nin Kübra Par'ın sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

Kübra Par: Kızınızı mecliste işe mi soktunuz?

“KIZIMI İŞE ALACAK BİR YETKİM YOK"

"Bu hususla ilgili iftiralara, karalamalara, yalan haberler dün çok açık ve net cevap verdim. Benim işe alacak bir yetkim yok. Bu meseleyi nepotizm olarak değerlendirenler oldu."

"MECLİSTEKİ PERSONELLER HANGİ USULLE GİRDİYSE BENİM EVLADIMDA O USULLE GİRDİ”

"5 binden personel çalışıyor mecliste. Bu personeller meclise hangi usul, hangi kanunla girmişse benim evladımda o usulle girdi. Ben evladımı farklı kurumlarda, özel sektörlerde dahil olmak üzere daha yüksek rakamlara çalıştırabilirdim ama ben evladımın mecliste çalışmasının, orayı tanımasının, orada yetişmesinin daha doğru olacağını düşündüm."

BU VATANIN EVLATLARI NASIL İŞ BULACAK?

Kübra Par: Eğer sizin gibi 600 milletvekili çocuklarını mecliste çalışsın, burada tecrübe kazansın diye işe sokacak olursa bu vatanın evlatları nasıl iş bulacak?

"BENİM ALNIM AK BAŞIM DİK"

"Herkes beni tanır ki ben zorda kalmış, işe ihtiyacı olan herkesin elini tutan bir siyasetçiyim. Benim alnım ak başım dik. Ben herkese hak ettiği cevabı veririm. Hep doğruları söyledim. 5 binden fazla personel var. O personeller hangi yönetmelikle girmişse benim evladımda öyle girmiştir. Bir ayrıcalıkla girmemiştir."

Kübra Par: Burada sizin şahsınızla ilgili hiçbir mesele yok. Lütfen sözlerimi de şahsınıza yönelik veya partinize yönelik olarak algılamayın. Fakat biz daha geçen hafta CHP’li milletvekillerinin kendi yakınlarını CHP Belediye Başkanlarının işe alıp sonra da “Bu gençler işe girmesin mi canım?” demesini sonuna kadar eleştirdik. Burada mesele parti değil. Kızınıza da yazık. İstifa etmeyi düşünüyor mu?

"BURADA GAYRİAHLAKİ BİR DURUM YOKTUR"

"Burada gayriahlaki bir durum yoktur. Gayri vicdani bir durumda yoktur, gayriyasal bir durumda yoktur."