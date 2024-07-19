Murat Kurum'dan Özgür Özel'e deprem konutları yanıtı: Boş polemikleriyle hiçbir zaman işimiz olmadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem konutlarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Kurum, "Gelsinler deprem bölgesinde vatandaşımızın lehine işler yapsınlar. Sayın Özgür Özel'in boş polemikleriyle hiçbir zaman işimiz olmadı, bundan sonra da olmayacak." dedi.

Bakan Kurum, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Koordinasyon Toplantısı" sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin grup toplantısındaki konuşmasında kendisine yönelik ifadelerinin sorulması üzerine Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu görevi tevdi etmesinin üzerinden 16 gün geçtiğini, bugün 9'uncu ili ziyaret ettiklerini söyledi.

6 Şubat' 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin vatandaşlara verdikleri sözü tutmak için gece gündüz gayret gösterdiklerini ifade eden Kurum, tüm ekip olarak 11 ilde 14 milyon vatandaşın mutlu olması, geleceğe güvenle bakması için bir dakikayı, bir saniyeyi dahi değerli görerek çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hep, 'Deprem bölgesindeki vatandaşımızın yüzü gülmeden biz gülmeyeceğiz, onlar evinde rahat ve huzurlu yaşamadığı sürece biz evimizde rahat etmeyeceğiz' dedik. Anlaşılan bu uğraşımızdan, bu gayretimizden Sayın Özgür Özel rahatsız olmuş. Hep aynı siyaset. Bal yapmayan arı gibi bu anlayış. Vatandaşa çözüm üretmek, vatandaşın sorunlarını çözmek, vatandaşların dertleriyle dertlenmek yerine tek yaptıkları deprem üzerinden siyasi polemik üretmek. Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz gelsin burada depremzede kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olsun. Hep söyledik; biz depremi siyaset üstü göreceğiz, bu anlayışla çalışacağız, Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde daha önceki afetlerde ne yaptıysak kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden milletimizi kucaklayarak sahada sorunlarını dinleyerek, çözmeye devam edeceğiz. Sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Deprem bölgesinde tek bir çakılı çivileri olmadı. Afetzede kardeşlerimiz için hiçbir destek vermediler. Polemik üreteceklerine gelsinler burada işin ucundan tutsunlar. 'Depremzedelere bedava konut yapacağız, belediyelerimizle bu işleri yapacağız' diye meydanlarda boş vaatler veriyorlardı. Gelsinler deprem bölgesinde vatandaşımızın lehine işler yapsınlar. Sayın Özgür Özel'in boş polemikleriyle hiçbir zaman işimiz olmadı, bundan sonra da olmayacak. Biz insan odaklı üretimimizle Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hizmet yapmaya devam edeceğiz."

Özgür Özel ne demişti?

Partisinin grup toplantısında konuşan Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hafta sonu çiçeği burnunda Çevre ve Şehircilik Bakanı, bumerang gibi. Millet atıyor. Geri geliyor. Millet atıyor geri geliyor. İstanbul’a gitti, geldi. Bumerang bakan. Çıktı. İnanılmaz açıklamalarda bulundu. Erdoğan demişti ki ‘Bir yılda 650 bin konut yapacağız’. 1,5 yılda 76 bin konut yaptılar. Bir yılda 650 bin konut sözüne karşı 1,5 yılda 76 bin. Şimdi çıkmış, diyor ki ‘2025 sonu’. Yani ne oluyor? 2026 Ocak. Yani depremden 3 yıl sonra ‘Bütün konutlar bitecek’ diyor. Hanginize inanacağız? Seni atayan dolma kalemin sahibi ‘Bir yıl sonra evler olacak. Oyu bana verin’ dedi. İnsanlar onun bu sözüne güvendi, ona yetkiyi verdi. O yetkiyle o seni atadı. Sen diyorsun ki ‘3 yıl bitince evler bitecek’. 3 yıl diyor yani daha 1,5 yıl konteyner, çadır, soğuk, güneş. 1,5 yıl toz, toprak. Olursa. İşi bilenler de diyor ki o gün de demiştik diyorlar. Bu iş 6-7 yıl sürer bu sistemle. Bugün de söylüyorlar bu iş daha 5 yıl sürer bu gidişle. Ama sözlerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. "