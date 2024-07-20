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Ağızlıksız gezen yasaklı ırk köpek sokakta vatandaşa saldırdı, olaya polis müdahale etti

İzmir'de çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti. Ağızlıksız gezdirilen yasaklı ırk bir köpek, sokak ortasında bir vatandaşa saldırdı. Vatandaşın bacağını ısıran köpeğe olay yerinde bulunan polis müdahale etti. Silahla köpeği vurarak etkisiz hale getiren polise bir başka vatandaş ise 'vurma' diyerek tepki gösterdi.

Sosyal medyada gündem olan İzmir'de çekildiği iddia edilen görüntülerde ağızlıksız gezmesi yasak olan bir köpek ırkının sokak ortasında bir vatandaşa saldırdığı anlar yer aldı.

Görüntülerin yeri ve tarihine ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı. Köpeğin bacağından ısırdığı adam can havliyle kendisini kurtarmaya çalışırken çevredekiler de yardım etti. Ancak köpeğin adamı bırakmaması üzerine polisler duruma bu kez silahla müdahale etti.

O anlarda olay yerinde bulunan bir kadının polis memuruna 'Vurma' diye bağırdığı duyuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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