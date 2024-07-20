Savaşa doymuyorlar! İsrail, Yemen'e harekat başlattı!

İsrail, Yemen'e hava saldırısı başlattı. Yemen'deki İran destekli Husiler, saldırılara karşılık verileceğini duyurdu. Husiler, tüm Arap ülkelerine de uyarıda bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırılarını sürdüren İsrail, Yemen'e bombardıman başlattı. Husiler, saldırılara karşılık verileceğini duyurdu.

İSRAİL, YEMEN'E BOMBARDIMAN BAŞLATTI

İsrail'den Yemen'deki Husilere misilleme geldi. İsrail'e ait savaş uçakları, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan liman kenti Hudeyde'ye saldırı gerçekleştirdi.

Huseyde Limanı'nın hedef alındığı saldırıda yakıt depoları alev aldı. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, "İsrail'e son aylarda düzenlenen yüzlerce saldırıya karşılık İsrail savaş uçakları, Yemen'deki Hudeyde Limanı bölgesinde Husilere ait askeri hedefleri vurdu" ifadeleri kullanıldı.

Saldırı sonrası İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Genelkurmay Başkanı Halevi ve ordu komutanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

HUSİLERDEN ARAP ÜLKELERİNE PEŞ PEŞE UYARI

Husiler, saldırıyla ilgili jet hızında bir açıklama yaptı. İsrail'in saldırılarına karşılık verileceğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Saldırılarımızı durdurmaya çalışacak tüm Arap ülkeleri de İsrail gibi saldırıya uğrayacak.

Yemen'in Gazze'ye karşı tutumu sağlam ve değişmeyecek, Yemen'in Gazze'yi destekleyen operasyonları da durmayacak. Bu saldırıya karşılık verilmesi kaçınılmazdır ve Yemen halkı tüm şer odaklarından daha güçlüdür.

'BİZ İMAN, HİKMET, CİHAD VE SEBAT ÜLKESİ YEMEN'İZ'

Bizler Gazze'nin katledilmesine eyleme geçmeden tanık olmaktansa şehadeti ve fedakarlığı tercih eden bir halkız.

Bizler aynı zamanda hedef alındıklarında geri çekilmeyen, bunun yerine yüzleşme ve tepki vermenin gerekliliğine olan kararlılığını ve inancını artıran bir halkız.

Biz iman, hikmet, cihad ve sebat ülkesi Yemen'iz."