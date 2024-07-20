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Denize giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu

Samsun'un Yakakent ilçesinde ailesiyle denize giren 14 yaşındaki Emir İşleyen kayboldu. Kaybolan çocuğun ailesinin ihbarı üzerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı. Arama devam ederken, Emir'in ağabeyi Esat İşleyen fenalaştı ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle birlikte serinlemek için denize giren 14 yaşındaki Emir İşleyen, bir süre sonra kayboldu.

İşleyen'in kaybolduğunu fark eden aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, denizde ve karada arama çalışması sürdürüyor.

Öte yandan Emir'in ağabeyi Esat İşleyen'in fenalaşması üzerine sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.

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