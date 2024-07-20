Özgür Özel ve Erdoğan, KKTC'de ne konuştu?

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, KKTC'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çeşitli siyasi parti liderlerinin katılımıyla kutlandı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sohbet etmesi dikkat çekerken, Özel bu sohbetin nezaket çerçevesinde Kıbrıs'a dair değerlendirmeler içerdiğini belirtti. Özel ayrıca, 29 Ekim'de veya Meclis'in açılışında Erdoğan ile tekrar görüşebileceklerini ifade etti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı KKTC'de kutlandı. Türkiye'den törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile çok sayıda milletvekili katıldı.

Erdoğan ile Özel sohbet etti

Törende protokol gereği Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve CHP lideri Özel, yan yana oturdu. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından karşılıklı ziyaretlerle bir araya gelerek "yumuşama" mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'in sohbet etmesi dikkati çekti.

"Kıbrıs ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk"

KKTC'de sürdürdüğü ikili temaslar kapsamında Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ı ziyaret eden Özgür Özel, gazetecilerin Erdoğan ile sohbetin içeriğini sorması üzerine "Çok merak edilecek herhangi bir gündemimiz yoktu. Çok pozitif bir gündemimiz vardı, o da Kıbrıs'tı. Nezaket cümleleri kuruldu, hal hatır soruldu. Kıbrıs ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Bugün 3 gün oldu Kıbrıs’tayız. Heyetimizin yaptığı temaslar hakkında bilgi verdim. Meclis'in ortak kaleme aldığı ve oy birliğiyle kabul edilen bildiri ile ilgili değerlendirmeler oldu. 50'nci yıla uygun, burada ihtiyaç duyulan birlik beraberlik ruhuna uygun son derece nazik temaslar oldu. Onun dışında gündelik siyasete dahil bir şey konuşmadık." dedi.

"29 Ekim'de Erdoğan ile görüşebiliriz"

Özel, "Yakın dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir programda bir araya gelme ihtimaliniz var mı?" sorusuna "Şu anda çok yakında yok. Ama örneğin 29 Ekim'de ya da Meclis'in açılışında kendileri Meclis'e geldiklerinde orada olabilir. 29 Ekim'de resepsiyona katılacağımızı daha önce de ifade etmiştim. İktidar partisi ile muhalefet partisi, yerel seçimlerin birinci ve ikinci partisinin arasında bu diyalog kanallarının açık tutulması, gerektiği yerde müzakere yapılması... Ama herkesin kendi işini yapması... Onların işi, iktidar göreviyle mükellefler; vatandaşın sorunlarını çözmeleri lazım. Biz, muhalefet göreviyle yükümlüyüz; vatandaşın sorunlarını dile getirip, doğru yolu göstermemiz lazım. Ben 12 bin 500 lira emekli maaşı varken, asgari ücrete zam yapılmamışken, çiftçi bu durumdayken, meydanlarda onların sesini duyurmaya devam edeceğim. Ama gerektikçe gürüşürüz, müzakere de ederiz. Normalleşme dediğimiz de bu zaten." yanıtını verdi.