Selçuk Bayraktar'ın paylaşımı gündem oldu: Gökten, karadan, denizden...

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yıl dönümünde sosyal medya hesabından, "Bir bayram edasıyla yurda giriş yaptık, yarım asır önce olduğu gibi; gökten, karadan ve denizden… Şehit ve Gazilerimize rahmet ve minnetle…" paylaşımında bulundu.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

'Gökten, karadan ve denizden...'

Bayraktar resmi X hesabından yaptığı paylaşıma, "Bir bayram edasıyla yurda giriş yaptık, yarım asır önce olduğu gibi; gökten, karadan ve denizden… Şehit ve Gazilerimize rahmet ve minnetle… Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'i" notu düştü.