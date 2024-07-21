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Nevşin Mengü'den 'Ganj nehri değil Caddebostan sahili' paylaşımına yanıt

Gazeteci Nevşin Mengü, sahillerin aşırı kalabalık olmasından şikayet eden bir kullanıcının paylaşımı için "Hava aşırı sıcak, insanlar sahile inmiş Kapalısı da var mayolusu da var, herkes kendi halinde takılıyor. Kalabalık, çünkü İstanbul kalabalık. Sorun nedir?" yorumunda bulundu

Sıcaklar arttı halk plajlara koştu. Sahillerdeki kalabalığa ilişkin bir kullanıcı sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşıp "Ganj nehri değil Caddebostan sahili" başlığını attı.

Gazeteci Nevşin Mengü, x platformundan söz konusu paylaşıma tepki gösterdi. Mengü, "Pahalı beachlere kızılıyor. Bedava halk plajlarına kızılıyor. Tam olarak ne isteniyor acaba? Hava aşırı sıcak, insanlar sahile inmiş Kapalısı da var mayolusu da var, herkes kendi halinde takılıyor. Kalabalık, çünkü İstanbul kalabalık. Sorun nedir?" ifadelerine yer verdi. 

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