Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye ip fırlattı: Al şimdi bu ipi, başının ucuna as!
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında Bahçeli'nin Öcalan çıkışına tepki gösterdi. Kürsüden Bahçeli'ye ip fırlatan Dervişoğlu, "Bu büyük milletin geleceğini kastettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının uçuna as" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Öcalan, DEM grubunda silah bırakma çağrısı yapsın" açıklaması gündeme oturdu.
Yankı uyandıran çıkışa İYİ Parti'den çok sert tepki geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında zehir zemberek sözlerle eleştirdiği Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı.