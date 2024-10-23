Ankara'da TUSAŞ tesislerinde patlama ve silah sesi duyuldu
TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.
Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.