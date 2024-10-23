BIST 8.715
DOLAR 34,29
EURO 36,98
ALTIN 2.995,74
GÜNCEL

TUSAŞ tesisine saldırı anı güvenlik kameralarında

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'nın Kahramanmakazan ilçesinde yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinin önünde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede silah sesleri duyulurken, olayın terör saldırısı olduğu belirtildi.

Saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı 

Patlamanın ardından bölgede büyük panik yaşandı. Çatışmanın hala devam ettiği belirtilirken, saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde teröristlerin ellerinde uzun namlulu silahlarla binaya girdiği, daha sonra çatışmanın çıktığı görüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bahçeli'den TUSAŞ açıklaması: Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak
Bahçeli'den TUSAŞ açıklaması: Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak
TUSAŞ'a saldıran teröristlerin görüntüsü ortaya çıktı! Bakan Yerlikaya duyurdu: İkisi de öldürüldü
TUSAŞ'a saldıran teröristlerin görüntüsü ortaya çıktı! Bakan Yerlikaya duyurdu: İkisi de öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ açıklaması
Sosyal medyaya erişim engeli: Platformlara giriş yapılamıyor!
Sosyal medyaya erişim engeli: Platformlara giriş yapılamıyor!
DEM Parti'den TUSAŞ'a bombalı saldırı sonrası açıklama
DEM Parti'den TUSAŞ'a bombalı saldırı sonrası açıklama
NATO'dan TUSAŞ'a saldırı sonrası açıklama
NATO'dan TUSAŞ'a saldırı sonrası açıklama
Bakan Yerlikaya açıkladı! TUSAŞ saldırısında şehit sayısı artıyor
Bakan Yerlikaya açıkladı! TUSAŞ saldırısında şehit sayısı artıyor
CHP Genel Başkanı Özel, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını lanetledi
CHP Genel Başkanı Özel, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını lanetledi
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili yayın yasağı
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili yayın yasağı
Eskişehir'de büyük dolandırıcılık! Bu sefer MİT'in adını kullandılar!
Eskişehir'de büyük dolandırıcılık! Bu sefer MİT'in adını kullandılar!
Galatasaray, Elfsborg'u 4 golle devirdi
Galatasaray, Elfsborg'u 4 golle devirdi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Umut hakkı teröristlere verilmez
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Umut hakkı teröristlere verilmez