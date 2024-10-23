TUSAŞ tesisine saldırı anı güvenlik kameralarında
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Ankara'nın Kahramanmakazan ilçesinde yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinin önünde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede silah sesleri duyulurken, olayın terör saldırısı olduğu belirtildi.
Saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
Patlamanın ardından bölgede büyük panik yaşandı. Çatışmanın hala devam ettiği belirtilirken, saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde teröristlerin ellerinde uzun namlulu silahlarla binaya girdiği, daha sonra çatışmanın çıktığı görüldü.