O kişi Adil Öksüz mü? FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesindeki görüntü gündem oldu

Hayatını kaybeden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi gömüldü. ABD'de Gülen için düzenlenen cenaze törenine çok sayıda örgüt mensubu katıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin firari ismi Adil Öksüz'ün de cenaze töreninde yer aldığı iddia edildi. Gülen'in tabutunun yakınında duran bir kişinin, Adil Öksüz'e çok benzediği görüldü.

ABD'de ölen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'e Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni yapıldı. ABD polisi, Türk gazetecilerin görüntü almasını engelledi. Tören alanına terör örgütü üyeleri telefonlarına gönderilen QR kod ile giriş yaptı. Törene gelenlerin bir bölümünün yüzlerini gizlemesi dikkat çekti. Örgüt, töreni canlı yayınla aktarırken, Gülen'in tabutunun hemen arkasında, ikinci safta bir kişi dikkat çekti.

Bazı örgüt üyeleri yüzünü saklamaya çalışırken, bu kişi rahat bir şekilde duruyordu. Örgüt, törende kendisine göre bir hiyerarşi izledi, tabunun yakınında, ilk saflarda, örgütün sözde yöneticilerinin durmasına izin verildi. Özel güvenlik ekipleri, kolkola bariyerler oluşturarak, tabuta herkesin yanaşmasını engelledi. Ancak, Öksüz'e benzeyen kişi hemen ikinci safta duruyordu.

Adil Öksüz, firar etmese, örgütün özellikle TSK içindeki bağlantılarının çözülmesine önenli katkıda bulunabilirdi. Öksüz, TSK'yı ele geçirmeyi kendisine hedef seçen örgüt için önemli bir isim. TSK içindeki FETÖ'cülerin önemli bir bölümünün belirlenmesine rağmen, hala yeni örgüt üyeleri deşifre ediliyor. Askeri üsse girerek, darbeyi yönlendirecek kadar etkili bir isim olan Öksüz, ele geçirilirseydi çok ciddi bağlantılar ortaya çıkabilirdi.

Adil Öksüz'e benzeyen şahıs, Fetullah Gülen'in mezarına toprak atarken de görülüyor. Bu durum da, bu şahsın önemi bir örgüt elemanı olduğunu gösteriyor. Çünkü stattaki törene katılan az sayıda kişiye mezarın başına gelmesi ve gömülmesine katılma verildiği belirtiliyordu.

Bazı asker kökenli FETÖ şüphelileri Öksüz’ün darbe gecesi Akıncı Üssü'nde olduğunu doğruladı.

FETÖ şüphelisi eski pilot albay Uğur Kapan'ın ifadesi: "Sabah 06.30 sıralarında silahım bitmişti. Bulunduğum yerden Akıncı Üssü’ndeki karargah binasına geçtim. Brifing salonu olarak kullanılan yere girdiğimde tüm ve tuğgenerallerden oluşan 10-12 kişilik bir grup vardı. Tamamı üniformalıydı. İçlerinde sadece bir sivil vardı. Adil Öksüz olarak medyadan tanıdığım kişi de oradaydı."

Hakim karşısına çıkan Öksüz, darbeden yalnızca 3 gün sonra, 18 Temmuz 2016'da, Ankara Batı Adliyesi'nden serbest bırakılarak kayıplara karıştı.

Adil Öksüz kimdir?

Darbe girişimini Akıncı Üssü'nde yöneten örgütün sözde sivil imamlarından Adil Öksüz, 15 Temmuz 2016'dan sonra kayıplara karıştı.

Girişimin bastırılmasının ardından kaçarken yakalanan Öksüz, sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldıktan sonra Ankara'dan İstanbul'a geçti.

Adil Öksüz nerede?

Ertesi gün 12.43’te rotası bu kez Sakarya Akyazı'ydı. Tarihler 19 Temmuz 2016, saatler 20.45’i gösterdiğinde güvenlik güçleri Öksüz’ün kayın babası Cevat Yıldırım'ın Sakarya'daki evinin önünde belirdi. 22.30'a kadar yapılan aramada Öksüz bulunamadı. Çünkü aynı saatlerde kayın biraderiyle birlikte çoktan İstanbul yoluna çıkmıştı. Yapılan değerlendirmeye göre Öksüz ya baskın ihbarı aldı, ya da bu ihtimali düşünerek orada daha fazla kalmak istemedi.

Öksüz yalnızca darbe gecesindeki rolüyle değil, darbeden sonra yakalanmasına rağmen serbest bırakılıp, ortadan kaybolmasıyla da Türkiye'nin gündemine oturdu.

Darbenin komuta merkezi Akıncı Hava Üssü yakınlarında aynı gün yakalanan Öksüz, tarla bakmaya geldiğini söylese de güvenlik güçlerini inandıramamış ve mahkemeye sevk edilmişti. Ancak, 18 Temmuz 2016'da, Ankara Batı Adliyesi'nden serbest bırakılmasının ardından kayıplara karıştı, yurt dışına kaçtı.

Öksüz ele geçirilemedi fakat kaçışına yardım edenlerin tümü yakalandı. Öksüz'ün en son Almanya'da olduğu belirtiliyordu. Örgütün, TSK bağlantılarını bilmesi nedeniyle belki de en kilit isimlerinden birisi olan Öksüz, ABD'de olabilir.

Örgütün önemli isimleri sosyal medya ve basında görülmesine rağmen Öksüz varlığını uzun yıllardır gizliyor. Öksüz, liderine vefa olarak cenaze törenine katılmış olabilir. Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz, ABD'de yaşadığına ilişkin bilgiler var.

Adil Öksüz hakkında

5 Nisan 1967'de Kahramanmaraş ilinin Andırın ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitiren Öksüz,Yüksek lisansını ise 1996 senesinde Sakarya Üniversitesi'nde tamamladı ve 2016 senesine kadar bu üniversitede akademisyen olarak görev yaptı. Öksüz darbe girişimine kadar örgüt içinde fazla bilinen birisi değildi. Kamuoyu, darbe gecesi gözaltına alınmasının ardından bu ismi tanıdı ve ciddi bağlantıları olduğu ortaya çıktı.

Wikipedia'da yer alan bilgilere göre; Şu an tam olarak nerede olduğu bilinmese de Almanya'da olduğu düşünülmekteydi. Darbe girişimi sonrası Türkiye'den kaçtığı düşünülen Öksüz'ün Türkiye'den kaçan çeşitli üst düzey FETÖ mensupları ile beraber Almanya'da; Amerikan Ordusu ve NATO tarafından kullanılan Campbell Kışlası ve kışlanın yakınında bulunan Mark Twain Village'de kaldığı iddia edilmektedir. Öte yandan Alman yetkililer “kişisel bilgileri koruma yasası” gereğince Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığı hakkında resmi bir açıklama yapmayı reddetmektedir.