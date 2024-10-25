PKK'ya bir çizik daha! Operasyon anı anbean paylaşıldı

Bakan Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Gri kategoride yer alan Zafer (Kod adlı) Özcan Günay isimli PKK/KCK terör örgütü mensubu terörist Mardin ili Savur kırsalında Jandarma ve Emniyet birimlerimizce yapılan ortak istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen “GÜRZ-21” operasyonunda silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Mardin ili Savur ilçesi kırsalında J-SİHA ve zırhlı araçlar desteğinde, JÖH, JOPER ve PÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, 2018 yılında Suriye Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatında bölücü terör örgütü saflarında yer aldığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik çok sayıda eylem yaptığı yönünde istihbari bilgiler elde edildi. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız” ifadelerine yer verdi.