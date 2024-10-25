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İsmail Küçükkaya, CHP'li belediyelerin konser harcamalarına tepki gösterdi: 20 tane isim var elimde...

Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya, CHP'li belediyelerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenleyeceği konserlerde sanatçılarla yaptığı anlaşmalara tepki gösterdi. Elinde 20 tane isim olduğunu söyleyen İsmail Küçükkaya, "Bir tanesi 1,7 milyon lira almış İstanbul'daki bir belediyeden. Bir tanesi 5 milyon TL almış, 'sadece bana değil bütün organizasyona' diyor. Bir büyük sanatçıya 10 milyon lira teklif etmişler de kabul etmemiş. Yazıktır günahtır arkadaşlar, kolaycılık yapıyorsunuz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde CHP'li Konak Belediyesi'nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle şarkıcı Şevval Sam ile 2 saatlik konser için 5 milyon 300 bin TL'lik anlaşması kamuoyuna yansımış ve tepkiler peş peşe gelmişti.

Bunun ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de düzenleyeceği 29 Ekim konserinde şarkıcı Hadise'ye 6 milyon ödeyecek olması CHP'li belediyeleri bir kez daha eleştiri oklarının hedefi haline getirdi. Bu eleştirileri yapan isimlerden biri de CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV spikeri İsmail Küçükkaya oldu.

Halk TV'deki Yeni Bir Sabah programında konser ihaleleriyle tepki toplayan CHP'li belediyelere seslenen Küçükkaya, sanatçılara ödenen paralara isyan etti.

Küçükkaya, CHP'li belediye başkanlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenecek konserlerle ilgili sanatçıların etkisi altında kaldığını söyledi.

Sözlerine devam eden İsmail Küçükkaya, elinde 20 tane isim olduğunu belirterek yapılan bazı teklifleri paylaştı.

Küçükkaya şunları söyledi:

"Aşırı popüler sanatçıların etkisi altına girmiş bizim belediye başkanları. İsimlere tek tek baktım, 20 tane isim var elimde. Bir tanesi 1,7 milyon lira almış İstanbul'daki bir belediyeden. Bir tanesi 5 milyon TL almış, sadece bana değil bütün organizasyona diyor. Bir tanesi 3 milyona anlaşmış. Bir büyük sanatçıya 10 milyon lira teklif etmişler de kabul etmemiş. Yazıktır günahtır arkadaşlar, kolaycılık yapıyorsunuz.

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