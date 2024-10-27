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Ahmet Çakar canlı yayında gaz çıkardı programı apar topar bitirdiler

BTV isim YouTube kanalında yayınlanan programda yorumculuk yapan Ahmet Çakar canlı yayında herkesi şaşkına çeviren bir harekete imza attı.

Bışar Özbey, Gökhan Dinç ve Rasim Ozan Kütahyalı ile birlikte gündemi değerlendiren Çakar, Galatasaraylı Yunus Akgün'ün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 117 bin TL para cezası almasını değerlendirdiği sırada gaz çıkarma sesi duyuldu.

Canlı yayında olduğunu unutan Çakar yana doğru dönüp gaz çıkardı. Programın moderatörü Bışar Özbey kendisini tutamayarak bir anda gülmeye başlarken, Gökhan Dinç ve Rasim Ozan Kütahyalı ilk etapta tepki vermedi.

Yaşanan bu olaydan sonra Gökhan Dinç ayağa kalkıp stüdyoyu terk ederken, Rasim Ozanmasaya vurarak gülmeye devam etti. Ahmet Çakar bu olaylar yaşanırken yaptığı hareketin canlı yayına yansıdığını fark edip, kıpkırmızı oldu. Yine de istifini bozmayan Ahmet Çakar programın kapanışını el sallayarak yaptı.

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