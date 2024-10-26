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130 bin konutun anahtarları teslim ediliyor! Bakan Murat Kurum paylaştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay Gülderen'de 130 bin konutun teslim edileceğini duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'da, depremzedeler Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen yeni konutlarına kavuşuyor. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeniden Güçlü Anadolu için asrın inşasını gerçekleştiriyoruz! Gülen yüzlere bu kez Hatay ev sahipliği yapıyor. Kardeşlerimize yuvalarının anahtarını bugün Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ile teslim ediyoruz. " ifadelerini kullandı ve paylaşımında görüntülere yer verdi.

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