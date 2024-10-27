BIST 8.908
DOLAR 34,29
EURO 37,03
ALTIN 3.029,35
GÜNCEL

Kaldırım taşıyla süs köpeğini öldüren şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da bir köpeğe işkence ederek ölümüne sebep olan kişi gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 7 bin 216 lira para cezası kesildi.

Şanlıurfa'da bir köpeği işkence ederek öldürdüğü tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Eyyübiye ilçesinin Yenice Mahallesi'nde bir köpeğin işkence edilerek öldürüldüğünün tespit edildiği bildirildi.

Köpeğe zarar vererek ölümüne sebep olan kişinin emniyet birimlerince tespit edilerek gözaltına alındığı ve hakkında adli işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 7 bin 216 lira idari para cezası uygulanmıştır. Hayvanlara kötü davranılması, zarar verilmesi yasalara ve hayvan haklarına aykırı bir davranış olduğu gibi aynı zamanda insanlık dışı bir durumu ifade etmektedir. Bu tür davranışlar, ilgili birimlerimiz tarafından ivedi olarak tespit edilerek sorumlular hakkında gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Siirt'te evin banyosundaki gizli bölmede saklanan firari hükümlü yakalandı
Siirt'te evin banyosundaki gizli bölmede saklanan firari hükümlü yakalandı
İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı
İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı
Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Ahmet Çakar canlı yayında gaz çıkardı programı apar topar bitirdiler
Ahmet Çakar canlı yayında gaz çıkardı programı apar topar bitirdiler
130 bin konutun anahtarları teslim ediliyor! Bakan Murat Kurum paylaştı
130 bin konutun anahtarları teslim ediliyor! Bakan Murat Kurum paylaştı
Bakanlıktan deprem bölgesi için özel film! 130 bininci konut teslim edilecek
Bakanlıktan deprem bölgesi için özel film! 130 bininci konut teslim edilecek
PKK'ya bir çizik daha! Operasyon anı anbean paylaşıldı
PKK'ya bir çizik daha! Operasyon anı anbean paylaşıldı
Tunceli'yi ayağa kaldıran iddia: Avukat Alişer Ölmez öz teyzesini darp etti
Tunceli'yi ayağa kaldıran iddia: Avukat Alişer Ölmez öz teyzesini darp etti
İsmail Küçükkaya, CHP'li belediyelerin konser harcamalarına tepki gösterdi: 20 tane isim var elimde...
İsmail Küçükkaya, CHP'li belediyelerin konser harcamalarına tepki gösterdi: 20 tane isim var elimde...
O kişi Adil Öksüz mü? FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesindeki görüntü gündem oldu
O kişi Adil Öksüz mü? FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesindeki görüntü gündem oldu
Jose Mourinho'ya ağır eleştiri! Serdar Ali Çelikler: "Ben bu saygısızlığa rahatsız oluyorum"
Jose Mourinho'ya ağır eleştiri! Serdar Ali Çelikler: "Ben bu saygısızlığa rahatsız oluyorum"
MİT, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK/YPG hedeflerini imha etti
MİT, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK/YPG hedeflerini imha etti