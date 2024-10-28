TUSAŞ Genel Müdürü KAAN'ın sırrını açıkladı: Bir kuştan daha küçük...

TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Akşit, F-16'nın radar görünürlüğünün yüksek olduğunu vurgularken, Türkiye'nin geliştirdiği KAAN savaş uçağı için F-22 ayarında, art yakıcı kullanmadan ses hızını aşabilecek bir motor tasarladıklarını belirtti. Akşit, KAAN'ın "Super Cruise" özelliği ile dünyada bu teknolojiye sahip birkaç uçaktan biri olacağını ifade etti.

Savunma alanında teknolojik gelişmeleri değerlendiren TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Akşit F-16’nın radar kesit alanıyla ilgili ders niteliğinde açıklamalarda bulundu.

F-16'nın radara göründüğünü, "Angut gibi, kabak gibi ortada." ifadeleriyle betimleyen Akşit, şu ifadeleri kullandı:

Bir kuştan daha küçük.

F-35... Biraz daha büyük olsa da yine kuştan küçük; kuşun yarısı kadar. Dev gibi B-2 bombardıman uçağı... Devasa bir uçak. Radarda mini minnacık.

F-22'nin izi: 0.0001. Radarda uçağı görmüyorsun bile. Peki ya F-16? Angut gibi gözüküyor, kabak gibi ortada."

KAAN'A F-22 RAPTOR ayarında motor

Konuşmasının devamında, "Allah’a şükür böyle bir motor tasarlayacak teknolojimiz var" diyen Prof. Dr. Mahmut Akşit, KAAN'ın oyun değiştiren "Super Cruise" özelliğinin dünyada sadece 3 ülkede olduğunu belirtti.

KAAN'ın motor gücünü anlatan Akşit'in açıklamaları şöyle:

"Super Cruise özelliği olan dünyada 2-3 uçak var. KAAN dördüncü olacak.

Uçakların süpersonik olarak uçmak için motor kısmında ilave bir yakıcı var. F-16, Eurojet, Tornado art yakıcıyı çalıştırmak zorunda. Çalıştırınca arkada koca bir alev infrared tarayıcılarda hemen gözükür.

İşte Super Cruise yeteneği sayesinde F-22'ler, bizim KAAN uçağımız art yakıcıyı çalıştırmadan ses hızını geçebilecek. Biz motoru öyle tasarlıyoruz. Allah'a şükür böyle bir motor tasarlayacak teknolojimiz var."