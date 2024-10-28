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Ayder Yaylası'nın yeni hali büyüledi Murut Kurum video paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Koruma ve yenileme projesi" doğrultusunda Ayder Yaylası, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlıyor.

Eşsiz doğal güzellikleriyle turizmin gözde merkezlerinden Ayder Yaylası yenilendi.

Ayder'in yeni hali görenleri kendisine hayran bıraktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ayder Yaylası'ndaki değişimin videosunu paylaşarak, "Son zamanlarda Ayder’e hiç gittiniz mi? Doğa harikası Ayder’imizin güzelliğine güzellik kattık." ifadelerine yer verdi.

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