Tekirdağ'da sahte deterjan operasyonu! 12 milyon TL değerinde...

Tekirdağ’da Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde 3 depoda yapılan aramalarda 23 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 3 depoda 23 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde 3 depoda sahte deterjan üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Depolarda yapılan aramalarda 23 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ile elektronik doldurma ve etiketleme makinesi ele geçirildi.

Yaklaşık 12 milyon TL değerindeki sahte ürünlerin, yasa dışı olarak çeşitli markaların etiketiyle satışa hazırlanmış olduğu belirlendi.

Adreslerde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.